Soul-Sänger San2: Mit James Browns Fliege die Karriere gestartet

„Seitdem ich ein Kind war, habe ich Blues, Soul, Jazz und Gospel geliebt“, erzählt San2, der auch als Musiker das grafisch so interessante Sprayer-Pseudonym behalten hat. „Als ich das erste Mal ,We Never Grow Old‘ von Aretha Franklin hörte, liefen mir die Tränen über die Wangen, weil das so berührend war. Von da an wollte ich nur mehr Blues und Jazz spielen und improvisieren. Das habe ich als Teenager parallel zum Sprayen gemacht.“