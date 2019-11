Sorge um Film-Diva: Catherine Deneuve im Krankenhaus

Laut mehreren Medienberichten soll die französische Filmlegende Catherine Deneuve ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Schauspielerin wurde in der Nacht auf Mittwoch in Paris ins Spital gebracht, nachdem sie am Dienstag noch für einen neuen Film („Zu ihren Lebzeiten“ mit Benoit Magimel) vor der Kamera stand.

Die 76-Jährige soll sich laut der französische Zeitung Le Parisien in einem ersten Zustand befinden. Auch von einem Schwächeanfall ist die Rede. Das Management von Deneuve hat sich noch nicht offiziell zu den Berichten geäußert.