"Sopranos"-Star Gandolfini ist tot

Ob Gandolfini damit einverstanden gewesen wäre, stets in einem Atemzug mit seiner berühmtesten Rolle genannt zu werden? In seinem einzigen jemals gesendeten Tweet schrieb der Schauspieler im November 2009: „You may call me James, you may call me Jimmy, you may even call me Jim, but my name is NOT Tony. Thank you.“

Fest steht: Mafiaboss Tony Soprano war James Gandolfini auf den Leib geschrieben. Ab 1999 verkörperte der italienischstämmige Gandolfini das psychisch labile Mafiaoberhaupt in der HBO-Serie Die Sopranos". In seiner ersten Therapiestunde mit Dr. Melfi ( Lorraine Bracco) erklärt der unter Panikattacken leidende Tony Soprano:

„Es ist gut, von Anfang an bei etwas dabei zu sein. Dafür war ich zu spät, ich weiß. Doch jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass ich erst am Ende dazu kam.“

Geschrieben hat diesen Satz „ Sopranos“-Drehbuchautor Alan Sepinwall. In einem Nachruf erklärt er nun: „Das Fernsehen hat oft Kompromisse gemacht. Die makelbehafteten Helden waren letztlich doch immer liebenswert. Tony Soprano war das nicht. Wir liebten ihn, ohne es zu wollen. “

Der 1961 im US-Staat New Jersey geborene Gandolfini begann seine Karriere am New Yorker Broadway. Seine erste größere Spielfilmrolle hatte er 1993 in dem Krimi „ True Romance“ nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Er wirkte unter anderem in „Schnappt Shorty“, „Die 12 Geschworenen“, „The Mexican“ und „Die Entführung der U-Bahn Pelham 123“ mit. Zuletzt war er in „Zero Dark Thirty“ und „Killing Them Softly“ zu sehen.

Gandolfini war seit vier Jahren mit dem früheren Model Deborah Lin verheiratet. Vorigen Oktober brachte sie Tochter Liliana zur Welt.