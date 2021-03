Sopranistin Pretty Yende: "Die Pandemie ist wie eine Achterbahn"

Wie haben Sie als international gefragte Künstlerin die Pandemie bis dato erlebt?

Es war und ist eine Achterbahn. Als Corona begann, war ich an der Pariser Bastille Oper, wo ich mein Debüt in Jules Massenets ‚Manon‘ hätte geben sollen. Ich war dankbar, dass ich nach Hause, nach Südafrika, zu meiner Familie konnte und mit ihr Zeit verbringen durfte. Ich habe da in aller Dankbarkeit über das nachgedacht, was ich bisher erreicht habe und welche Träume und Ziele ich noch realisieren könnte.

Glauben Sie, dass die Pandemie das kulturelle Leben nachhaltig ändern wird?

Das wird für uns in jedem Bereich alles ändern. Hoffentlich zum Besseren.

Ihr neues, fantastisches Album heißt „Dreams“ – welche Träume haben Sie noch?

Ich freue mich, als junge Frau mich in meiner angehenden Karriere noch weiter entwickeln zu dürfen, und ich träume von der großen Leinwand, also von Hollywood.