Sopranistin Petersen: Coronakrise ist „eine Zeit des Erwachens“

Doch wie könnte die Musiktheaterlandschaft nach der Pandemie aussehen? „Die totale Verblendung, das Maximieren von Einnahmen in Form von auf dem Reißbrett konzipierten China- oder Japan-Tourneen wird ein Ende haben. Für die Kunstschaffenden kann nach dem Jetset-Leben eine Zeit des Erwachens kommen. Durch diese Krise können wir neue Visionen schaffen. Wir müssen raus aus diesem alten Konstrukt, hin zu den Themen, die zählen. Das Leben, die Natur, Menschen, Tiere und Pflanzen. Zu einer neuen Einheit.“

Mit ihrer auf Tonträger dokumentierten Trilogie „Dimensionen“ hat Marlis Petersen musikalisch bereits einen Weg vorgezeichnet. Da geht es um Welten und Zwischenwelten, um Mut und Eigenverantwortung. Und immer wieder um die Menschen. „Am Theater menschelt es ja an jeder Ecke. Jeder leistet seinen Beitrag dazu, dass am Ende etwas – im Idealfall – Großartiges herauskommt, das wiederum das Publikum berührt und zum Nachdenken anregt. Diese Gemeinschaft, die wir alle in der Kultur haben, sie wäre auch für die gesamte Gesellschaft ein lebenswertes Modell.“

Ja, Marlis Petersen kann sich eine finanzielle Abgabe der Superreichen an die auch durch die Pandemie unschuldig in Not Geratenen gut vorstellen. „Es braucht nun Hilfe. Nicht nur in der Kunst. Wir alle kennen das wirtschaftliche Ausmaß der Pandemie noch nicht. Viele leben von der Hand in den Mund und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Aber wir leben auf einem Planeten, darauf sollten wir uns besinnen. Die Musik kann uns dabei helfen, weil sie in ihrer Wahrhaftigkeit in unsere Herzen geht.“

Aber wann kann Petersen wieder „ihrem“ Publikum live zu Herzen gehen? „In Melbourne soll ich im August und im Oktober auch in Brüssel in der ‚Toten Stadt‘ singen. Ob und wie das gehen soll, steht in den Sternen. Aber wie gesagt: Vorläufig vermisse ich die Bühne nicht. Doch es wird mit viel neuer Energie weitergehen.“