Sopranistin Daniela Fally über "Die Feen"

Und wie hält Fally es mit Wagner? Lachend: "Ich bin da etwas ambivalent. Die Musik ist grandios, aber leider war Wagner auch sein eigener Textdichter. Es gibt daher Werke von ihm, wo mir die hunderttausendste Wiederholung etwas auf die Nerven geht. Außerdem hat er nichts für mein Stimmfach geschrieben. Naja, den Waldvogel in ,Siegfried‘ könnte ich vielleicht singen. Das wäre in Bayreuth toll. Aber nur auf offener Bühne und nicht versteckt hinter den Kulissen."

Verstecken muss sich die vielseitige Künstlerin ohnehin nicht, trudeln doch die Angebote nur so herein. Egal, ob "Fledermaus" in Mörbisch oder "Rosenkavalier" in Dresden mit Dirigent Thielemann – Daniela Fally ist gut im Geschäft. Aber: Wien ist mein Stammhaus, und dafür bin ich dankbar."