Sophie Scholl als Influencerin

Der Kanal ist seit 4. Mai online. An diesem Tag im Jahr 1942 ist Sophie Scholl in Ulm in den Zug nach München gestiegen, um dort ihren Bruder Hans (Max Hubacher) zu sehen und um Philosophie und Biologie zu studieren. Endlich raus aus der Provinz: „Studieren in der Großstadt, ich freue mich auf alles, was kommt“, jubelt sie in die Kamera. Aber irgendwas stimmt mit Hans nicht, er taucht oft Tage nicht auf, wirkt schwer gestresst. Sophie spioniert ihm nach und macht eine folgenschwere Entdeckung: Ihr Bruder ist Teil der Widerstandsgruppe Weiße Rose, die in Flugblättern die Verbrechen der Nazis anprangern. Sophie will mitmachen, was Hans zwar anfangs nicht duldet, aber ihr schlussendlich nicht verbieten kann.

Die Insta-Storys deuten an, wie sich die zunächst unpolitische Studentin langsam politisiert, wie der im Untergrund geführte Kampf gegen die Nazis organisiert wird. Aber in den Videos sieht man auch den Alltag einer jungen Frau, die sich mit Neugier ins Leben stürzt, ihrem Verlobten Fritz Hartnagel Briefe schreibt, der als Offizier an der Front im Russlandfeldzug dient. Mit diesem Umstand hadert sie oft – sie zweifelt an der Liebe zu einem Soldaten, der im Auftrag Hitlers tötet.