Sony erweitert sein Comic-Universum um "Spider-Women"

Im neuen "Spider-Man: A New Universe" begibt sich der junge Miles Morales auf Superheldenabenteuer - der 3D-Animationsfilm ist ab 14. Dezember in den österreichischen Kinos zu sehen.

Sony Pictures arbeitet laut US-Magazin Deadline bereits an weiteren Teilen des Spider-Universums: Zum einen soll es ein animiertes Spin-off rund um drei "Spider-Women" geben, drei Generationen von Frauen mit spinnenähnlichen Kräften. Einer der Charaktere könnte Gwen Stacy sein, die auch in "Spider-Man: A New Universe" zu sehen ist.

Und noch ein weiterer Film aus der Spinnen-Welt ist angedacht: eine Fortsetzung der jetzt anlaufenden Geschichte von Miles Morales soll bereits in Planung sein.