Die Macher vom Mondsee

Seit knapp drei Monaten sind The Makemakes für Österreich auf Song-Contest-Tour. Drei Monate, in denen Dominic "Dodo" Muhrer (Gesang), Markus "Max" Christ (Bass) und Florian "Flo" Meindl (Schlagzeug) unter anderem gelernt haben, mit "drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen", wie Dodo im KURIER-Interview vor dem Finale erzählt. "Vielleicht trägt das auch positiv zu unserer Entspannung bei, weil wir sind zu müde, um Stress zu haben", ergänzt er gewohnt amüsant. Gut so, denn Stress war allgegenwärtig.

Um die 1000 Interviews haben sie seit der Entscheidung im März gegeben, "mindestens drei am Tag. Zählt man jeden Sager dazu, sind es sicher so viele", rechnet Flo zusammen. Kein Wunder, immerhin waren sie in ganz Europa unterwegs. Teilweise in "fünf Ländern in einer Woche", erzählt Max. "Von Moskau über Amsterdam, Budapest, Belgrad und Bukarest", führt Dodo weiter aus, "und dann hatten wir auch noch die ausverkaufte Österreich-Tour". Bei all der Arbeit sind sich die drei aber doch einig, dass das "sehr cool war und wir uns meistens eine Gaudi draus gemacht haben."