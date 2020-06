Song Contest: Popowackeln und Weltpolitik

Das erste Halbfinale des heurigen Eurovision Song Contest findet am 22. Mai statt, das Finale geht am 26. Mai über die Bühne. Die heiße Phase beginnt in Baku aber schon nächste Woche: am Samstag (13. 5.) ist Proben-Start.

Auch Österreichs Kandidaten Trackshittaz ("Woki mit deim Popo") reisen schon zehn Tage vor ihrem Auftritt im ersten Halbfinale nach Baku. Neben Proben gibt es dort jede Menge Hände zu schütteln, Promotionauftritte zu absolvieren und Stimmung bei den anderen Delegationen zu machen. Lukas Plöchl und Manuel Hoffelner haben es dringend nötig – glaubt man Wettbüros, stehen ihre Chancen sogar schlecht, ins Finale einzuziehen.

Als Favorit gilt – wie so oft – der schwedische Beitrag (Sängerin Loreen mit dem für Song-Contest-Verhältnisse relativ modernen "Euphoria"). Ihre größten Herausforderer sind die Kandidatinnen aus Russland – sechs Omas in Trachtenkostümen – und Italiens Nina Zilli, eine Art Amy-Winehouse-Verschnitt. Knapp dahinter: Serbien, Großbritannien und Dänemark.

Insgesamt nehmen am heurigen Song Contest 42 Länder teil. 18 treten in der ersten Halbfinalshow auf, weitere 18 in der zweiten am 24. Mai. Fix für das Finale gesetzt sind die "Big Five", die fünf größten Beitragszahler der veranstaltenden European Broadcasting Union (EBU) – Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien – sowie der Vorjahressieger. Die Punkte werden zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televote vergeben.

Für den ORF kommentiert offiziell Andi Knoll die Veranstaltung. Zusätzlich geben Stermann/ Grissemann auf FM4 ihr Comeback als Song-Contest-Kommentatoren. Bei "Willkommen Baku" am 25. Mai auf ORFeins (22.30 Uhr) zeigen die beiden Kabarettisten die Highlights der beiden