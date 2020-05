Song Contest: Blondinen, Stilbrüche, Hymnen

Am Montagnachmittag fand die erste von insgesamt neun Generalproben statt, die diese Woche über die Bühne der Stadthalle gehen, und eines lässt sich jetzt schon sagen: Es wird ziemlich spektakulär. Die Bühne, eine riesiges "Auge" aus Leuchtkörpern, dominiert die für diese Zwecke verhältnismäßig kleine Halle – Zuschauer, die live vor Ort sind, sollten auch auf den obersten Rängen das Gefühl haben, ganz nah dran zu sein. Für das Fernsehpublikum gilt das sowieso.

Viele Kandidaten des ersten Semifinales, die am Montag probten, setzen auf eher reduzierte Shows (die Zeiten, in denen schlechter Geschmack und nackte Haut den Song Contest dominierten, sind offenbar vorbei) – in Verbindung mit den Licht- und LED-Effekten wirken sie aber auch auf dem Bildschirm sehr effektvoll. Bei den Moderationen gab es zu Beginn der Probe Tonprobleme; bis die Show heute Abend um 21 Uhr auf Sendung geht, finden allerdings noch zwei weitere Generalproben statt.