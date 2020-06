Stolz auf Conchita Wurst laut Umfrage gestiegen

Österreichs berühmteste Vollbartträgerin Conchita Wurst sah sich vor ihrem Song-Contest-Gewinn in der Heimat durchaus mit kritischen Tönen konfrontiert. Nach dem Triumph von Kopenhagen, scheint die Stimmung aber zu schwenken, wie eine repräsentative Umfrage zeigt, die News in seiner aktuellen Ausgabe (Donnerstag) veröffentlicht.

So wurden vom Marktforschungsinstitut meinungsraum.at 500 Personen zu ihrer Einstellung befragt - die Hälfte vor, die andere Hälfte nach dem Song Contest. Demnach gaben vor dem Sieg am Samstag 46 Prozent der Befragten an, nicht stolz darauf zu sein, dass Wurst Österreicherin ist - nachher waren es "nur" noch 29 Prozent. Auch meinten vorher 60 Prozent, dass Wurst gut für das Image des Landes sei, während es hernach 80 Prozent waren.