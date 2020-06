Conchita bei Graham Norton: "Ich mache das Spiel"

Eine besondere Überraschung wartete indes bereits vor der Show hinter der Bühne. Pop-Superstar Elton John und sein Partner David James Furnish hatten Wurst Blumen samt Billett mit "We love you" in die Garderobe geschickt. Fehle also nur noch der Durchbruch in den USA, wie Norton verschmitzt anmerkte. Aber auch dort sei sie ja bereits zu einiger Bekanntheit gelangt. Ihre künftigen Vorhaben will das Sangestalent jedenfalls wohlüberlegt angehen. "Ich habe noch keinen Plan", antwortete sie auf die entsprechende Frage Nortons. "Unsere Gesellschaft ist so schnelllebig, also versuche ich mich zurückzulehnen und mich bewusst zu entscheiden." Für ein Album benötige sie jedenfalls noch einige Songs, immerhin will sie es ja zu den Grammys schaffen. "Also sollten sie besser gut sein."