Ein bisschen (zu) schräg

Nicht alle waren in Baku von Österreichs Song Contest-Beitrag begeistert, viele fanden ihn zu schräg. Aber von einer Blamage kann keine Rede sein. Das Auftreten der Trackshittaz – ihre Professionalität und Freundlichkeit – kam bei der internationalen Song-Contest-Community gut an. Nur der Song war nicht jedermanns Sache: Das Aufsehenerregendste an "Woki mit deim Popo" ist der Text, und den versteht außerhalb von Österreich halt niemand.

Die Trackshittaz waren die richtigen Kandidaten für Baku – mit dem falschen Song. Nicht, weil im Titel das Wort "Popo" vorkommt. Sondern weil es nicht die Ohrwurmqualitäten ihres Vorjahreshits "Oida taunz!" hat. Der hätte beim Song Contest sicher gut funktioniert.