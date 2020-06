Das Wettsingen zwischen Wut und "Euphoria"

Nach Baku konnten oder wollten viele nicht anreisen – was sich merkbar auf die Stimmung niederschlug. Die bemühten, aber etwas hüftsteifen Gastgeber brachten die Party auch nicht in Schwung. (Wahrscheinlich dachten sie, der Song Contest sei in erster Linie eine Musikveranstaltung. Hätten sie vorher mal kurz in die Beiträge reingehört, hätten sie ihren Irrtum bemerkt.)

An den meisten Aserbaidschanern dürfte die Veranstaltung sowieso spurlos vorbeigegangen sein. Außer sie hatten das Vergnügen, genervte Journalisten in der Gegend herumzufahren, stunden- und tagelang irgendwelche Eingänge zu bewachen, Kekse auf Platten zu drapieren – oder mitanzusehen, wie ihre Häuser für städtebauliche Großprojekte demoliert wurden.

Und aus österreichischer Sicht war’s eigentlich wie immer. Die hohen Erwartungen zerschellten knirschend am Fels der europäischen Realität ... und dann auch noch das Knie eines Teilnehmers auf der Bühne der Crystal Hall. Bei der Auswahl des Beitrags unterlief dem ORF ein interessanter Denkfehler: Der Song, der in Europa für Aufsehen hätte sorgen sollen, erregte nur die österreichischen Gemüter. Die dafür um so mehr. Immerhin, das gute alte Trashfestival sorgte wieder für Quote und Schlagzeilen.

Die Song-Contest-Community in Baku begegnete den Trackshittaz und "Woki mit deim Popo" dagegen teils freundlich, teils skeptisch –, aber größtenteils indifferent. Was wir daraus lernen können? Nächstes Jahr schicken wir ein Lied zum Song Contest, in dem das Wort fuck vorkommt.