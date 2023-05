67. Song Contest: So endete das 1. Halbfinale

Mit einer der stärksten Stimmen des heurigen Bewerbs sicherte Remo Forrer der Schweiz mit der ebenso kitschigen wie souveränen Antikriegsnummer "Watergun" den Aufstieg. Weniger auf Stimme, dafür verklausuliert ebenfalls auf Antikriegs- respektive Antirusslandmetaphern setzend, waren auch die kroatischen Drahdiwaberln der Trashdragformation Let 3 mit "Mama ŠČ" erfolgreich.

Auch weibliches Empowerment obsiegte am Abend in Liverpool, qualifizierte sich die tschechische Frauenband Vesna mit "My Sister's Crown" doch für die Endrunde. Und Serbiens Dunkelknabe Luke Black überzeugte mit dem düsteren Elektrosong "Samo mi se spava" - es wird vorerst also erst mal nichts mit Schlafen, was sich der Sänger im Lied erhofft.

Malta ist raus

Die sympathische Retrotruppe The Busker aus Malta muss mit "Dance (Our Own Party)" hingegen ebenso die Heimreise antreten wie die wenig erhellenden Sudden Lights aus Lettland mit "Aijā". Irland kann seiner Rekordzahl von sieben Siegen keinen weiteren hinzufügen, scheiterte die klassische Popnummer "We Are One" doch an der mangelnden Stimme von Leadsänger Conor O'Donohoe. Selbiges galt für das niederländische Duo Mia Nicolai & Dion Cooper, das für seine Trennungsballade "Burning Daylight" nicht genug Stimmgewalt aufbrachte. Und schließlich bekamen die aserbaidschanischen Straßenmusikerzwillinge Tural und Turan Bagmanovlar mit dem minimalistisch gehaltenen "Tell me more" keine weitere Chance zum Auftritt in Liverpool.