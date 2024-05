Song Contest: Kaleen startet als Letzte im Finale

Am Samstag (11. Mai) geht das Finale des 68. Eurovision Song Contest in der Malmö Arena über die Bühne. Österreichs Kandidatin Kaleen, die am Donnerstag das Halbfinale gut überstanden hat, hat dabei mit Nr. 26 den letzten Startplatz ausgefasst und wird das Wettsingen beenden. Sicherlich kein Nachteil.

Im Folgenden ein Überblick über alle 26 Teilnehmenden am größten Musikbewerb der Welt, der ab 21 Uhr live in ORF1 übertragen wird - selbst redend mit dem erfahrenen Kommentar von Andi Knoll. Zuvor gibt es ab 20.15 Uhr den "ESC - Der Countdown".

Der wird gemeinsam mit der Schweiz und Deutschland veranstaltet und so sind hier bei Barbara Schöneberger Arabella Kiesbauer, Michael Schulte und Remo Forrer als Gäste. Auf das Finale selbst folgt dann - ebenfalls mit der Allzweckwaffe Barbara Schöneberger - "Die Aftershow", mit der die schönsten Momente des Abends gefeiert werden.