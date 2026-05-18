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Kultur

Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral

Der Moment, als Vorjahressieger JJ seiner Nachfolgerin Dara die Trophäe überreicht, wird wegen seiner Authentizität gefeiert.
18.05.2026, 12:01

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Zwei Menschen umarmen sich auf einer Bühne, eine Person hält einen gläsernen Pokal, goldene Konfetti fallen herab.

Als nach einem nervenzerfetzenden Voting Bulgarien als Gewinnerland des diesjährigen Eurovision Song Contest fest stand, war das Publikum in der Wiener Stadthalle aus dem Häuschen. Tosender Applaus, Jubelgeschrei – auch, weil Israel auf den zweiten Platz zurückgedrängt wurde. Bulgariens Kandidatin Dara konnte es selbst wohl am wenigsten glauben, dass sie sich mit ihrer Tanzhymne "Bangaranga" nun in die Riege der ESC-Gewinner einreihen darf.

Mindestens genauso sehr auf der Euphorie-Welle surfte Vorjahressieger JJ, der die Ehre hatte, Dara die ESC-Trophäe auf der Bühne zu überreichen. Dabei rutschte ihm ein Wort heraus, das man im Live-Fernsehen – zumindest nicht bei einer familienfreundlichen Sendung wie dem Song Contest – eher nicht sagen sollte.

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JJ zu Dara: "Bitch! Bitch! Bitch!"

Als JJ sich auf die Bühne zu seiner Nachfolgerin machte, rief er ihr begeistert entgegen: "Bitch! Bitch! Bitch!" Da umarmend und ihr die Trophäe überreichend, machte er seiner Freude noch einmal Ausdruck: "Ich liebe dich so! Ich gratuliere dir, Mädchen – [die Trophäe] gehört dir!"

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Neckischer Slang-Begriff unter Freunden

Das Wort "Bitch" ins Deutsche zu übersetzen ist schwierig, hat er doch mehrere Bedeutungen und wird in unserem Sprachgebrauch auf diese Weise nicht verwendet. Am ehesten bedeutet er: "Zicke" oder "Schlampe". Doch gleichzeitig ist "Bitch" im Englischen auch ein neckischer Slang-Begriff unter Freunden – weshalb klar sein dürfte, dass JJ Dara nicht beschimpft hat, sondern ihr damit seine Liebe und Freude über ihren Sieg zeigen wollte.

Zudem haben sich die beiden in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen angefreundet, kommentierten gegenseitig ihre Instagram-Beiträge, teilten Reels und betonten auch sonst ihre Zuneigung zueinander.

Weniger klar ist jedoch, ob es JJ in diesem Moment bewusst war, dass sein Mikrofon bereits eingeschaltet war und ihn das Publikum in der Halle, als auch vor den TV-Bildschirmen hören konnte. Wie auch immer – der Moment ist authentisch und deshalb überaus sympathisch. In den sozialen Medien ist er bereits zum viralen Hit geworden.

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Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral

Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

Zwei Menschen umarmen sich auf einer Bühne, eine Person hält einen gläsernen Pokal, goldene Konfetti fallen herab.

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

esc

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

esc

Österreich

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing

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In der Stadthalle

esc

Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing

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Stadthalle

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Public Viewing

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Public Viewing

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Public Viewing

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Public Viewing am Rathausplatz

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral

Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Zypern beim Einzug

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Finnland beim Einzug

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Serbien beim Einzug

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Australien beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Albanien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Deutschland beim Einzug

esc

Deutschland beim Einzug

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Griechenland beim Einzug

eurovision

Frankreich beim Einzug

eurovision

Israel beim Einzug

Ein Mann mit einer blau-weißen Flagge um die Schultern steht auf einer Bühne und zeigt mit dem Finger nach oben.

Israel beim Einzug

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Rumänien beim Einzug

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Schweden beim Einzug

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Litauen beim Einzug

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Polen beim Einzug

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Kroatien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Tschechien beim Einzug

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Malta beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Belgien beim Einzug

Parov Stelar auf der ESC-Bühne

Parov Stelar 

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Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren in auffälligen Outfits auf der Bühne des Eurovision Song Contest Finales in der Wiener Stadthalle.

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

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JJ 

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Ruslana Lyschytschko

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Maximilian Mutzke 

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Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko 

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Verka Serduchka

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Lordi

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Erika Vikman 

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Norwegen

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Italien

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Zypern

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Zypern

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Schweden

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Schweden

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Litauen

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Litauen

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Litauen

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Litauen

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Polen

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Polen

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Moldau

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Moldau

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Moldau

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Frankreich

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Großbritannien

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Großbritannien

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Kroatien

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Kroatien

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Bulgarien

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Tschechien

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Griechenland

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Dänemark

Eine Frau in auffälligem Bühnenoutfit steht mit erhobenen Händen im Mittelpunkt, umgeben von vier Tänzern in gebückter Haltung.

Bulgarien

Cosmó tritt beim Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle an.

Österreich

Da geht's lang zu den Alternativen

Österreich

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Polen

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Frankreich

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Griechenland

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Serbien

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Australien

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Australien

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Ukraine

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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Israel

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Israel

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Deutschland

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Deutschland

esc

Israel

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Dänemark

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Dänemark

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Tschechien

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Malta

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Malta

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Serbien

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Kroatien

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Zypern

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Schweden

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Polen

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Moldau

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Frankreich

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Deutschland

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Israel

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Zypern

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Schweden

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Bulgarien

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Tschechien

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Serbien

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Griechenland

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Israel

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Österreich

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Österreich

Eine Person mit glitzerndem Stern im Gesicht steht im blauen Licht und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Norwegen

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Italien

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Italien

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Zypern

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Schweden

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Miriana Conte und Ruslana 

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Erika Vikman

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Public Viewing

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Polen

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Großbritannien

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Bulgarien

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Tschechien

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Malta

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Australien

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Australien

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Griechenland

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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JJ

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Israel

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Israel

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Philipp Hansa

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Israel

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Finnland

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Norwegen und Österreich

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Swarovski und Ostrowski

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Zypern

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Cesar Sampson

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Parov Stellar

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Public Viewing

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