Song Contest: JJ nennt Dara "Bitch" – und geht damit viral
Als nach einem nervenzerfetzenden Voting Bulgarien als Gewinnerland des diesjährigen Eurovision Song Contest fest stand, war das Publikum in der Wiener Stadthalle aus dem Häuschen. Tosender Applaus, Jubelgeschrei – auch, weil Israel auf den zweiten Platz zurückgedrängt wurde. Bulgariens Kandidatin Dara konnte es selbst wohl am wenigsten glauben, dass sie sich mit ihrer Tanzhymne "Bangaranga" nun in die Riege der ESC-Gewinner einreihen darf.
Mindestens genauso sehr auf der Euphorie-Welle surfte Vorjahressieger JJ, der die Ehre hatte, Dara die ESC-Trophäe auf der Bühne zu überreichen. Dabei rutschte ihm ein Wort heraus, das man im Live-Fernsehen – zumindest nicht bei einer familienfreundlichen Sendung wie dem Song Contest – eher nicht sagen sollte.
JJ zu Dara: "Bitch! Bitch! Bitch!"
Als JJ sich auf die Bühne zu seiner Nachfolgerin machte, rief er ihr begeistert entgegen: "Bitch! Bitch! Bitch!" Da umarmend und ihr die Trophäe überreichend, machte er seiner Freude noch einmal Ausdruck: "Ich liebe dich so! Ich gratuliere dir, Mädchen – [die Trophäe] gehört dir!"
Neckischer Slang-Begriff unter Freunden
Das Wort "Bitch" ins Deutsche zu übersetzen ist schwierig, hat er doch mehrere Bedeutungen und wird in unserem Sprachgebrauch auf diese Weise nicht verwendet. Am ehesten bedeutet er: "Zicke" oder "Schlampe". Doch gleichzeitig ist "Bitch" im Englischen auch ein neckischer Slang-Begriff unter Freunden – weshalb klar sein dürfte, dass JJ Dara nicht beschimpft hat, sondern ihr damit seine Liebe und Freude über ihren Sieg zeigen wollte.
Zudem haben sich die beiden in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen angefreundet, kommentierten gegenseitig ihre Instagram-Beiträge, teilten Reels und betonten auch sonst ihre Zuneigung zueinander.
Weniger klar ist jedoch, ob es JJ in diesem Moment bewusst war, dass sein Mikrofon bereits eingeschaltet war und ihn das Publikum in der Halle, als auch vor den TV-Bildschirmen hören konnte. Wie auch immer – der Moment ist authentisch und deshalb überaus sympathisch. In den sozialen Medien ist er bereits zum viralen Hit geworden.
Die besten Bilder des ESC-Finales 2026:
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Österreich
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing
In der Stadthalle
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing
Stadthalle
Public Viewing
Public Viewing
Stadthalle
Stadthalle
Stadthalle
Stadthalle
Stadthalle
Stadthalle
Public Viewing
Public Viewing am Rathausplatz
Stadthalle
Stadthalle
Stadthalle
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing am Rathausplatz
Public Viewing am Rathausplatz
Vor der Stadthalle
Vor der Stadthalle
Vor der Stadthalle
Vor der Stadthalle
Zypern beim Einzug
Finnland beim Einzug
Serbien beim Einzug
Australien beim Einzug
Ukraine beim Einzug
Albanien beim Einzug
Bulgarien beim Einzug
Deutschland beim Einzug
Deutschland beim Einzug
Griechenland beim Einzug
Frankreich beim Einzug
Israel beim Einzug
Israel beim Einzug
Rumänien beim Einzug
Schweden beim Einzug
Litauen beim Einzug
Polen beim Einzug
Kroatien beim Einzug
Bulgarien beim Einzug
Tschechien beim Einzug
Malta beim Einzug
Ukraine beim Einzug
Belgien beim Einzug
Parov Stelar
Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt
JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.
Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
JJ
Ruslana Lyschytschko
Maximilian Mutzke
Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko
Verka Serduchka
Parov Stelar
Parov Stelar
Parov Stelar
Lordi
Erika Vikman
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Rumänien
Norwegen
Norwegen
Italien
Zypern
Zypern
Schweden
Schweden
Litauen
Litauen
Litauen
Litauen
Polen
Polen
Finnland
Finnland
Finnland
Finnland
Moldau
Moldau
Moldau
Frankreich
Großbritannien
Großbritannien
Kroatien
Kroatien
Bulgarien
Tschechien
Griechenland
Dänemark
Bulgarien
Österreich
Österreich
Polen
Frankreich
Griechenland
Serbien
Australien
Australien
Ukraine
Albanien
Albanien
Belgien
Israel
Israel
Deutschland
Deutschland
Israel
Dänemark
Dänemark
Tschechien
Malta
Malta
Serbien
Kroatien
Österreich
Rumänien
Norwegen
Zypern
Schweden
Polen
Moldau
Frankreich
Deutschland
Deutschland
Israel
Österreich
Österreich
Österreich
Rumänien
Rumänien
Norwegen
Zypern
Schweden
Schweden
Moldau
Kroatien
Bulgarien
Bulgarien
Tschechien
Serbien
Griechenland
Griechenland
Israel
Österreich
Ukraine
Litauen
Australien
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Rumänien
Rumänien
Norwegen
Norwegen
Italien
Italien
Zypern
Schweden
Litauen
Polen
Lordi
Miriana Conte und Ruslana
Erika Vikman
Public Viewing
Public Viewing
Public Viewing
Polen
Großbritannien
Bulgarien
Tschechien
Malta
Australien
Australien
Griechenland
Public Viewing
Albanien
Albanien
Belgien
JJ
Israel
Israel
Philipp Hansa
Public Viewing
Israel
Finnland
Australien
Norwegen und Österreich
Swarovski und Ostrowski
Zypern
Cesar Sampson
Parov Stellar
Public Viewing
Public Viewing
Kommentare