Heute Abend wird es ernst für das österreichische Duo Teya & Salena. Die beiden Sängerinnen müssen sich im 2. Halbfinale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool ihr Finalticket für die Endrunde am Samstag ersingen.

Die Chancen für die rot-weiß-rote Combo mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" stehen gut, wenn man den Wettbüros glauben darf. Demnach gilt Österreich in seinem Halbfinale als Topfavorit.

