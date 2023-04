67. Song Contest: Teya & Salena präsentieren Bühnenoutfit

Für die heimischen Song-Contest-Starterinnen Teya & Salena wird es schön langsam ernst: Nachdem das Duo in den vergangenen Wochen bei diversen Preevents mit ihrem Beitrag "Who the hell is Edgar?" für Stimmung sorgte, steht nun auch das Bühnenoutfit für den ESC in Liverpool fest. Bei ihrem Halbfinalauftritt am 11. Mai tragen die Sängerinnen rot, weiß und schwarz, wobei der Streetwear-Style laut Aussendung ihre "individuellen Stilrichtungen" widerspiegeln soll.