Sommernachtskonzert: Netrebko - „Musik liegt in der Luft“

Wer es aber nicht nach Schönbrunn schafft, dem liefert ORF 2 heute, Donnerstag, die schönsten Bilder und herrlichsten Töne live-zeitversetzt ab 21.05 Uhr direkt ins Wohnzimmer. Und heuer dürfen sich Klassikfans in aller Welt auf ein ganz besonderes Programm mit echten Weltstars freuen. So wird Valery Gergiev bereits zum dritten Mal am Pult der Wiener Philharmoniker stehen; das Sommernachtskonzert ist übrigens der 150. Auftritt des russischen Top-Dirigenten mit den Philharmonikern.