Sommernachtskonzert 2021: Liebe, Freude, Hoffnung – eine musikalische Weltreise

Wer hätte das gedacht? Vor einem Jahr noch fand das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im herrlichen Areal von Schloss Schönbrunn rein medial statt. An die 100.000 Besucher wären sonst gekommen; die Pandemie hat dieses verhindert.

Heuer aber waren erstmals 3.000 Besucher am Gelände zugelassen, wobei die Wiener Philharmoniker vor allem ihren Dank aussprechen wollten. Und zwar an alle jene Menschen, (Zitat, Anm.) „die in der Pandemie an vorderster Front im medizinischen Bereich und auch in der Elementarpädagogik tätig waren und sind.“ Sie alle wurden vom Orchester zu diesem Event eingeladen.

Ein traumhaftes Wetter, eine perfekte Kulisse sowie TV-Übertragungen weltweit – ORF 2 übertrug das Konzert live-zeitversetzt, ebenso wie 3sat – kündeten also vom musikalischen „Fernweh“ in (hoffentlich) positiven Post-Corona-Zeiten.