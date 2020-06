Eine große Winternachtsmusik

Maazel

Sommernachtskonzert

Wagners

Lohengrin

Anton Dermota

Luisa Miller

Schade gab – wie übrigens auch der 83-jährige– sein Debüt beim. Und er präsentierte sich der Weltöffentlichkeit erstmals mit der Gralserzählung aus“. Diese sang Schade sehr lyrisch, wie sein großes Vorbild. VonVerdi gab es im Laufe des Abends unter anderem den Triumphmarsch aus „Aida“, die Tänze aus „Otello“ sowie die Ouvertüren zu „“ (mit Laserprojektionen) und „La Forza del Destino“.

Aus dem Wagner-Repertoire wurden weiters u.a. Vorspiel und Liebestod aus „Tristan und Isolde“ gespielt, als furioses Finale stand der Walkürenritt auf dem Programm. Als Zugabe gab es dann noch „Wiener Blut“ – aber da waren schon nicht mehr alle Besucher am Gelände.

Denn nass und kalt blieb der Abend trotz musikalischer Leckerbissen, so mancher Besucher gab noch während des Konzertes auf – und eilte vielleicht zum Fernseher. Immerhin konnte man das Konzert nicht nur unterm Regen–, sondern auch am Bildschirm verfolgen: Der ORF war dabei und übertrug in etwa 70 Länder live.

Wer das Konzert aber dennoch verpasst hat, kann die herausragende Interpertation demnächst im Schutz der eigenen vier Wände genießen: Bereits am 7. Juni ist die CD ( Sony) im Handel erhältlich; wenige Tage später erscheinen DVD und Blu-Ray.