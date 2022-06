Sommernachtsgala in Grafenegg: Weit mehr als nur musikalische Seifenblasen

Innig und hinreißend erklang dieses Strauss-Lied, ehe Petersen bei Fred Raymonds „Wenn die Zigeunergeige singt“ aus „Die Perle von Tokay“ virtuos den Csardasklischees frönte, um danach bei Michel Legrands „Where is it written?“ aus dem berühmten Film „Yentl“ auf Barbara Streisands Spuren und durch die Publikumsreihen wanderte. Dass jeder Song mit einem anderen, passenden Kleid garniert wurde, versteht sich.

So wurde auch George Gershwins „I got rhythm“ dank Marlis Petersen zu einem absoluten Höhepunkt, ehe die Weltklassesopranistin mit Harold Arlens Somewhere over the Rainbow“ für ein traumhaftes vokales Finale sorgte. Die obligate Zugabe – „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar – wurde zuletzt von einem Seifenblasenregen begleitet. Das Publikum jubelte. Denn diese Sommernachtsgala war alles andere als eine künstlerische Seifenblase. Sie war ein Geschenk!