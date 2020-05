Sommerliches Paradies für die Sinne

Den Auftakt macht wie jedes Jahr die Sommernachtsgala am 20. beziehungsweise 21. Juni am Wolkenturm. Andrés Orozco-Estrada dirigiert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, das im Sommer 2013 insgesamt zehn Konzerte in Grafenegg bestreiten wird. Prominente Solisten sind die Sopranistin Karita Mattila, der Bassbariton Luca Pisaroni und Schlagzeuger Martin Grubinger. ORF und 3sat übertragen live.

Am 24. Juni geht es dann mit den Sommerkonzerten (bis 10. August) los; am 16. August startet das eigentliche Musik-Festival. Wieder mit den Tonkünstlern und Orozco-Estrada, Mahlers dritter Symphonie sowie einem Werk des Composer in Residence, Brett Dean. Der Australier will „sehr präsent“ sein und den „Garten des Musizierens pflegen“. Für Grafenegg komponiert Dean, der auch als Bratschist zu hören sein wird, ein Trompetenkonzert. Erstmals gibt es 2013 in Grafenegg auch Sonntagsmatineen um 11 Uhr. Hier musizieren etwa die Sopranistin Diana Damrau, Harfenist Xavier de Maistre, Mitglieder der Wiener Philharmoniker und Rudolf Buchbinder selbst. Zusätzlich wird das Festival um ein Wochenende (bis 8. 9.) verlängert.