Warum das Wiener Open-Air-Filmfest am Karlsplatz heuer pausiert

Mit dem inhaltlichen Fokus auf das Zusammenleben in urbanen Räumen und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen, architektonischen, kulturellen und sozialen Entwicklungen innerhalb vielfältiger Stadtgesellschaften hat CineCollective die Gäste 2023 an 15 Abenden auf filmische Städtereisen fernab des Alltags mitgenommen.

Vorschau auf das Open-Air-Filmfest 2025

Mit der nächsten Ausgabe möchte CineCollective an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Aufgrund des Zusammenspiels mehrerer kritischer Faktoren muss das Projekt vor der nächsten Ausgabe jedoch zunächst auf nachhaltig stabilere Beine gestellt werden. Dafür braucht es jetzt Zeit und einen Prozess im intensiven Austausch mit allen Beteiligten und Partnern.

"Wir nutzen das Jahr 2024, um Kaleidoskop - Film und Freiluft am Karlsplatz weiterzudenken und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe unseres Open-Air-Filmfests am Karlsplatz im Jahr 2025. Dabei setzen wir weiterhin auf ein sorgfältig kuratiertes Programm, verstärkte Barrierefreiheit und freien Zugang zu Kunst und Kultur und vor allem darauf, dem Kino einen öffentlichen Ort zu erhalten und unsere Besucher zu begeistern." - so CineCollective in einer Presseaussendung.