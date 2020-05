"Sommergespräche": Kritik an Thurnher

Die heurigen ORF-" Sommergespräche" sind vorbei. Die Bilanz: schwache Quoten, Kritik an Moderatorin Ingrid Thurnhers Gesprächsführung. Die sich vor allem an dem letzten Gespräch mit Bundeskanzler Werner Faymann entzündete: Thurnher habe zu wenig nachgefragt, sei schlecht vorbereitet gewesen.

Die Gratiszeitung Heute titelte: " Faymann blamiert ORF -Moderatorin". Und bezeichnete die Sendung als "journalistische Bankrotterklärung des ORF ". Was den ORF-Redakteursrat dazu veranlasste, für Thurnher in die Bresche zu springen und in einer Aussendung gegen "diese Form von persönlicher Diffamierung auf das Schärfste" zu protestieren. Thurnher selbst äußerte sich zu der Angelegenheit nicht.

Fernseh-Chefredakteur Fritz Dittlbacher, für die " Sommergespräche" verantwortlich, sieht für Kritik an Thurnhers Interviewführung keinen Grund. "Die Ingrid hat das gut gemacht", sagt er im Gespräch mit dem KURIER. Es sei durchaus vorstellbar, dass sie den renommierten Polittalk auch nächstes Jahr wieder moderiere. "Die Ingrid ist eine ganz wichtige Trademark für den ORF und macht das ausgezeichnet."