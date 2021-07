Sommerbühnen: Was Sie in Niederösterreich diese Woche nicht verpassen sollten

Ende Juni hatte in Baden bereits Orpheus in der Unterwelt Premiere. In der schrillen Inszenierung von Ulrike Beimpold wird Offenbachs Operette in die Gegenwart geholt: Eurydike ist eine frustrierte Hausfrau, Orpheus ein umschwärmter Geigenlehrer. Wer Russkaja-Sänger Georgij Makazaria in der Rolle des Jupiters im Fliegenkostüm und in Netzstrümpfen live erleben will, hat diese Woche etwa am 16. Juli die Chance dazu.

Einer Transformation ins Hier und Jetzt wurde zudem Nestroys gesellschaftskritische Posse Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab unterzogen: Auch die Inszenierung bei den 45. Nestroyspielen Schwechat (Intendant Peter Gruber führte selbst Regie) verschont Politik und Gesellschaft nicht. Amüsante Abendunterhaltung ist diese Woche am 11., 12., 14. und 15. Juli garantiert.

Don Quijote und die Kirchenoper Judas – beide Stücke wurden Anfang Juli uraufgeführt – stehen diese Woche ebenfalls am Programm: Don Quijote von Nicolaus Hagg (mit Neo-Intendant Christian Dolezal in der Hauptrolle) ist am 12., 13. und 14. Juli beim Theatersommer Haag zu sehen, Christoph Ehrenfellners Judas beim Festival Retz am 14. und 16. Juli.

Nach zwei Shakespeare-Jahren ist mit Minna von Barnhelm die erste emanzipierte Frauenfigur der deutschen Literatur bei den Perchtoldsdorfer Sommerspielen vertreten. Da Intendant Michael Sturminger kurzfristig bei den Salzburger Festspielen als „Jedermann“-Regisseur eingesprungen ist, hat Veronika Glatzner die Regie übernommen. Gotthold Ephraim Lessings Lustspiel, das vom Konflikt zwischen Liebe und Vernunft handelt, wird am 13., 14. und 15. gezeigt.

Tickets für alle Spielorte des Theaterfestes sind unter der gemeinsamen Ticket-Line 01 96096-111 erhältlich. Weitere Informationen sowie die Spieltermine der nächsten Woche sind auf www.theaterfest-noe.at zu finden.