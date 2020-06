Solaris in Bregenz: Endlose Seelenweiten

Böse ist es, dieses Universum, das uns umgibt. Ganz, ganz böse. Da kann man nicht einfach seinen Forschungen nachgehen. Nein, da wird man selbst auf der Raumstation Solaris doch glatt von seinen schlimmsten Ängsten und größten Schuldgefühlen und peinlichsten Fantasien eingeholt. So wollte es Stanislaw Lem in seinem 1961 erschienenen (auch verfilmten) Roman "Solaris". So will es auch der Komponist Detlev Glanert (Libretto: Reinhard Palm) in seiner gleichnamigen Oper, die bei der Uraufführung im Bregenzer Festspielhaus mit höflichem Applaus bedacht wurde.