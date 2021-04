Softporno auf Netflix: Zimmer aufräumen, Marlon Brando kommt!

Madame Claude, die mit bürgerlichem Namen Fernande Grudet hieß, betrieb im Nachkriegsfrankreich mit fester Hand ein Pariser Highclass-Bordell, in dem neben Promis wie Marlon Brando und John F. Kennedy auch eine Anzahl französischer Minister aus- und eingingen. Als Madame Claude 2015 in hohem Alter starb, hatte sie ein derartig hohes Maß an notorischer Berühmtheit erlangt, dass man ihre Nachrufe in internationalen Zeitungen lesen konnte.