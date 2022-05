So war das erste Song Contest Halbfinale

Die Europäer singen beim Eurovision Song Contest für den Vegetarismus, über weinende Buben und darüber, dass man dem Wolf Bananen geben solle bevor er die Großmutter frisst. In einem bunten Spektakel geht das erste Halbfinale über die Bühne und der österreichische Beitrag "Halo" von Lum!x feat. Pia Maria hat in der PalaOlimpico Halle in Turin definitiv für Stimmung gesorgt. Luca Michlmayr feuert als DJ das Publikum zum mitmachen an. Für ein Weiterkommen ins Finale hat es schlussendlich aber nicht gereicht.

Wenig überraschend mit dabei ist die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Lied Stefania, das der Mutter des Sängers gewidmet ist. Eine Mischung aus Folklore mit der traditionellen Flöte "Sopilka" und Wordrap. Schon jetzt wird der Beitrag aus der Ukraine als Gewinner des Song Contests gehandelt. Ein politische Statement Richtung Russland setzte wohl Modavien mit seinem Lied "Kleiner Zug". Der Song erzählt von der Verbundenheit des Landes mit Rumänien. Slowenien schickte eine Schulband ins Rennen namens LPS - Last Pizza Slice, die einen eigenen autobiografischen Song zum besten gab und Bulgarien lieferte mit dem Intelligent Music Project die Rock-Nummer des Abends.

Abseits von den Vegetariern, die von ihren "big sausages" und von "jiggle that peach" singen, gab es auch jede Menge Herzschmerz und toxische Beziehungen. Aus 17 Beiträgen konnten zehn Länder aufsteigen. Das zweite Halbfinale geht am 12. Mai über die Bühne, dann trete 18 Länder an, von denen sich wiederum 10 Länder qualifizieren.