Livestream: Die Rolling Stones präsentieren ihr neues Album "Hackney Diamonds"

Es ist das erste neue Album seit 2016, seit "Blue & Lonesome". Schon in den Tagen zuvor hatte die Band in Andeutungen und später dann in offiziellen Bekanntgaben auf die Präsentation aufmerksam gemacht. In den vergangenen Monaten gab es auch immer wieder Berichte, dass die Stones im Studio seien - und dass Ex-Bassist Bill Wyman und Ex-Beatle Paul McCartney mit ihnen aufnahmen.

"Hackney Diamonds" sei ein lokaler Slangbegriff für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, schrieb die BBC übrigens.