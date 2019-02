Slash mit den Conspirators in Wien: Virtuos und einfühlsam

Szenenwechsel: Wien, Gasometer, Sonntagabend. Diesmal steht Slash mit Sänger Myles Kennedy und der Band The Conspirators auf der Bühne. Mit ihnen zeigt der Ausnahme-Gitarrist alles, was man sich damals im Ernst-Happel-Stadion herbei gesehnt hat: Perfekte Interaktion mit den anderen Bandmitgliedern, beherztes, genussvolles Spiel und ambitionierte Soli auf höchstem Könner-Niveau.

Von Anfang an setzen Slash und seine Truppe auf Tempo. Myles Kennedy, der auch mit Alter Bridge auftritt und mit dieser Band 2017 das Nova Rock aufgemischt hatte, beweist sich auch hier als einer der versiertesten und vielseitigsten Sänger dieses Genres. Er klingt in den tiefen Lagen genauso kräftig und strahlend wie in den hohen Tönen, wechselt etwa in dem Song „Serve You Right“ mühelos von einem zum anderen.