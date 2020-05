Skanderbegs Helm kehrt wieder heim

Für Albaner, die nach Wien kommen, gehört es zum absoluten Pflichtprogramm: Ein Besuch in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums, denn hier werden Helm und Schwert des mythenumwobenen albanischen Nationalhelden Skanderbeg (1406 -1468) aufbewahrt.

Ab Donnerstag werden die historischen Machtinsignien zum ersten Mal seit dem Tod des albanischen Fürsten wieder in Albanien zu sehen sein. Außenminister Michael Spindelegger und Kunstministerin Claudia Schmied werden gemeinsam nach Tirana reisen und Helm und Schwert anlässlich der 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Albaniens übergeben. Die Hoffnungen der 2,8 Millionen Albaner, die Insignien ihres Volkshelden könnten für immer im Land bleiben, werden sich aber nicht erfüllen. Nur knapp zwei Monate bleiben sie in der Hauptstadt Tirana. Dann müssen der berühmte Helm mit dem Kopf eines Ziegenbocks und das Schwert wieder an Österreich zurückgegeben werden. Gekauft hatte sie im 16. Jahrhundert Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, ehe sie später nach Wien gelangten.