Skandalliteratur: Das ewige Spiel mit dem Tabu

Der S/M-Soft-Erotikroman "Shades of Grey" ist im Moment in aller Munde und verkauft sich wie warme Semmeln - außer über den katholischen Weltbild-Verlag, dort wundert man sich, dass es keinen gesellschaftlichen Aufschrei gibt. In den Filialen der Buchkette ist E.L. James` Buch nicht zu finden. Das tut dem Erfolg aber keinen Abbruch. Immerhin sollen bisher ehr als 30 Millionen Stück über die physische und virtuelle Ladentheke gegangen sein – vornehmlich an Frauen.

In dem Sadomaso-Roman geht es um eine unschuldige 21-jährige Studentin und ihren dominanten wie schwerreichen Herrn Christian Grey, der vom zärtlichen "Liebe machen" so gar nichts hält. Es ist ein Roman, der regelmäßig von Kritikern zerrissen wird und doch Bestseller wie " Harry Potter" und "Der DaVinci Code" hinter sich lässt. Ein Roman, der mit dem Tabu spielt und sich wahrscheinlich deshalb so gut verkauft. So wie unzählige Werke vorher. Von "Casanova" über "Lolita" bis zu "American Psycho" - alle spielten mit dem Verbotenen. Lesen Sie hier einen kleinen Überblick über Aufreger-Bücher vergangener Jahre.