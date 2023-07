"Sisters & Brothers" im Lentos: Immer diese Verwandtschaft

Sieben Kapitel

Nun bringt aber eine im Kunstmuseum Lentos in Linz zu sehende Ausstellung etwas Licht ins Dunkel. Denn die mit „Sisters & Brothers“ betitelte Schau greift das Thema in rund 120 Werken sehr facettenreich auf.

Dafür reisen die Besucherinnen und Besucher erst einmal zurück ins 16. Jahrhundert: Im ersten von insgesamt sieben Kapiteln geht es um „Geschwister in der Mythologie“, in denen auch die blutigen Geschichten von den Brüdern Kain und Abel bzw. Romulus und Remus ihre Erwähnung finden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich dann mit der Entdeckung der „Geschwisterliebe“ in der Romantik, nachdem Geschwisterdarstellungen zuvor hauptsächlich Repräsentationszwecken gedient hatten.

Mit der Verbürgerlichung hält die Idealisierung der Kleinfamilie Einzug in die Kunst. Diese idyllischen Geschwisterdarstellungen haben mit Beginn des Ersten Weltkriegs aber (vorerst) ausgedient. Der Bruder oder die Schwester werden zunehmend als Beschützer inszeniert. Diese Bilder wurden dann auch von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke missbraucht.

Gezeigt werden tüchtige Geschwister, eingebettet in einer heilen Welt. Stellvertretend dafür wird in der Ausstellung das Bild „Geschwister“ (1936) des österreichischen Malers Reyl-Hanisch gezeigt. Zu sehen sind aber auch Werke von Egon Schiele, Margret Bilger, Nicholas Nixon oder Cindy Sherman. Die beiden Letzteren haben sich in ihren Arbeiten auch kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt. So inszenierte etwa Sherman eine harmonische Schwestern-Beziehung und schlüpfte dafür in mehrere Rollen. Damit treibt sie das Klischee der „perfekten Familie“ auf die Spitze, um es zu entlarven.

Die Ausstellung wurde von Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle Tübingen, entwickelt und unter der Leitung von Co-Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller durch zahlreiche Stücke der Linzer Kunstmuseen erweitert. Nach „Rabenmütter“ (2015) und „Kindheit“ (2021) kann man „Sisters & Brothers“ auch als logische Fortsetzung einer Reihe von Ausstellungen bezeichnen, in denen sich das Lentos mit grundsätzlichen Fragen des Menschseins auseinandersetzt.

Die Ausstellung ist noch bis 17. September im Lentos zu sehen.