Singende Paradiesvögel, die Federn lassen müssen

1882 in eine jüdische Kaufmannsfamilie geboren, gab Fritzi Massary ihr Debüt 1901 – beim Sommertheater im Prater mit „I hab’ amal a Räuscherl g’habt“. Bereits 1904 gelang ihr am Metropol-Theater in Berlin (heute die Komische Oper) der Durchbruch als Soubrette: „Eine neue Revue, alles ist fertig, doch irgendwas fehlt. Einen Tag vor der Generalprobe wird ein neues Chanson für sie geschrieben: ,Im Liebesfalle, da sind sie nämlich alle ein bisschen trallala …‘ Tosender Applaus.“

Man sprach nur noch von „der Massary“, sie war ein Role Model. 1917 heiratete sie Max Pallenberg, der am Deutschen Theater einer der bekanntesten Komiker seiner Zeit wurde. Hugo von Hofmannsthal schrieb ihm „Der Unbestechliche“ auf den Leib, Oscar Straus widmete ihr mehrere Operetten, die „Massary-Operetten“, darunter „Die Perlen der Cleopatra“ und „Eine Frau, die weiß, was sie will“. Dann kam Adolf Hitler an die Macht: 1933 wich das Paar nach Österreich aus. Die Geschichte endet tragisch (aber anders als vermutet).