Ruth Brauer-Kvam über Fritzi Massary: „Ein Oh la la wie ein Hamlet-Monolog“

Einfach Tschüss gesagt

Fritzi Massary, geboren als Friederike Massaryk, verfolgte ihre künstlerische Karriere früh mit Nachdruck: Mit 16 Jahren ging sie als Chorsolistin auf Tournee in Russland. „Sie war aus gutbürgerlichem, jüdischen Haus und hat einfach so Tschüss gesagt. Niemand hat an ihre Stimme geglaubt, weil die sehr klein und fein war, aber sie hat nicht aufgegeben.“ Erste sängerische Gehversuche in Wien und auch in Hamburg wurden mit Verrissen quittiert.

Aber dann ging sie nach Berlin: „Berlin hat ihren Witz verstanden. Sie hat mit dieser zarten Stimme die Herzen der Berliner erobert, weil sie so toll gespielt hat. Diese wunderbaren jüdischen Texte, die immer zweideutig sind: ,Anton steck den Degen ein und tu mir nichts zuleide, du wirst doch nicht so grausam sein, geh lass ihn in der Scheide.“

Massarys Revier war die Revue. Deshalb findet man sie auch, wenn man ihren Namen in Google eingibt, in unzähligen Rollen „Von der Putzhilfe bis zur Maria Theresia, sie hat alle gespielt. Max Reinhardt hat über sie gesagt, ,Ihr Oh la la ist wie ein ganzer Hamlet-Monolog’“, erzählt Brauer-Kvam. „Sie hat die Revue geliebt, sie hat gesagt, dass sie da jeden Abend etwas Neues finden kann. Sie war eine Besessene.“