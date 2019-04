Sing- und Kreisch-along mit Shawn Mendes in Wien

Und man versteht, warum Mendes Erfolg hat. Denn er singt über all das, was seine junge (weibliche) Zielgruppe bewegt: Liebe, Leben, Happiness. Die paar zerdrückten Tränen in manchen der sich ähnelnden Songs tun nicht allzu weh.

Das Gekreische der Fans aber schon. Denn die nehmen Mendes’ mehrmalige Aufforderung „Sing along!“ ernst und quietschen in höchsten Tönen mit. Man kennt die Texte ja – das ist Ehrensache. Und die Stimmung ist am Siedepunkt. Noch mehr, als Mendes dann kurz unter der Rose spielt, mit Nummern wie „Youth“ und „Mercy“ noch eins drauflegt. Am Schluss dann noch das Coldplay-Cover „Fix You“ und „In My Blood“ im bunten Konfettiregen. Das war es dann. Allgemeine Glückseligkeit!

„Ich liebe ihn!“, schreien Girlies später. Ein schwieriges Terrain, das sich die Mädchen noch erobern müssen. Shawn Mendes aber ist der perfekte Reiseführer dorthin.