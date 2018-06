Die neue Serie des "Simpsons"-Schöpfers Matt Groening startet am 17. August auf dem Bezahldienst Netflix. Dies geht aus einem Promo-Video hervor, in dem die Serie "Disenchantment" (deutsch: "Ernüchterung") angekündigt wird.

Nach der Zukunft ("Futurama") und der Gegenwart ("Simpsons"), sei der nächste Schritt klar, heißt es in dem Trailer: "Disentchantment" spielt in der Vergangenheit in einem Königreich Namens Dreamland.

Hier geht es zum Teaser: