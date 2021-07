simpliTV: Antennen-Fernsehen wird modernisiert

Ab sofort ist auch in Ostösterreich Antennen-Fernsehen im neuen Standard DVB-T2 empfangbar. Die Umstellungsphase in Wien, Niederösterreich und Burgenland läuft bis 26. Oktober, dann wird dort das bisherige DVB-T abgeschaltet! Inserts am TV-Bildschirm informieren die Nutzer des alten Standards. Die Abschaltung steht in West- und Südösterreich erst 2017 an. Im Gegenzug gibt es künftig bei SimpliTV, das auf zehn Jahre garantiert ist, mehr Sender, die vielfach in HD und teils kostenlos sind.

"Fernsehen wird wieder einfach", erklärte HD-Koordinator Michael Weber bei einer Pressekonferenz. Wer auch künftig via Antenne fernsehen möchte oder muss, braucht eine DVB-T2-fähige SimpliTV-Box oder, bei neueren TV-Geräten, ein Steckmodul, was es für wenig (ohne Abo) oder kein Geld (mit Abo) im Fachhandel gibt.