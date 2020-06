Simonischek: "Mit guten Leuten spielst du besser"

Peter Simonischek kommt von einer " Homburg"-Probe. Es ist schon sehr später Abend, aber Simonischek hat noch Lust, im Freien zu sitzen und ein Interview zu geben: "Wenn’s mir Spaß macht, gerne auch länger. Hoffentlich sind die Fragen provokant." Der Spaß als Motiv kommt immer wieder in diesem Gespräch – Simonischek hat offensichtlich Freude am Beruf. Lächelnd sitzt er da, während sich der Interviewer um provokante Fragen bemüht.

"Prinz von Homburg" lief bereits bei den Salzburger Festspielen und wechselt jetzt an die Burg – wie sehr verändert sich die Aufführung beim Spielen? Simonischek denkt nach. "Ein Laie sieht ja nicht: Was ist Vereinbarung und einzuhalten? Und was ist das Quantum an Freiheit, das notwendig ist, die Aufführung jeden Abend lebendig zu halten?"

Er selbst sei dankbar über Kollegen, die nicht jeden Abend dasselbe machen: "Ich bin immer froh, wenn etwas Unvorhersehbares passiert. Ich bin ein Schauspieler, der Spaß und Genuss aus dem Zusammenspiel zieht. Und es gibt Kollegen, die sind dann am glücklichsten, wenn alle anderen abgegangen sind."

Die guten Kritiken, die er für seine Darstellung des Kurfürsten bekommen hat, die hat er ganz genau registriert, und das gibt er auch offen zu: "Ja, das hat mich gefreut!" Ebenso wie der Jubel der Zuschauer: "Es ist bemerkenswert, dass dieses Stück, das schon sperrig ist, so gut beim Publikum angekommen ist."