Simone Young dirigiert in Bayreuth "Ring des Nibelungen" - als erste Frau

Mit Simone Young wird in diesem Jahr erstmals eine Dirigentin bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ dirigieren. Das teilten die Festspiele am Donnerstag mit. Philippe Jordan habe zu seinem Bedauern wegen anderer Verpflichtungen die Dirigate des Bayreuther Ringes absagen müssen.

Die Australierin Young dirigiert an den führenden Opernhäusern weltweit - in Wien zeichnete sie zuletzt beim Jahreswechsel für die "Fledermaus" an der Wiener Staatsoper verantwortlich (für das Neujahrskonzert ist es den Wiener Philharmonikern trotz anhaltender Diskussionen ja wie berichtet bisher nicht gelungen, eine Dirigentin zu engagieren). Die Inszenierung der vier Opern des „Ring“-Zyklus in Bayreuth geht heuer in das dritte Jahr, Regie führte Valentin Schwarz, seine Deutung galt zuletzt als hoch umstritten.