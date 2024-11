Simon Verhoeven über "Alter weißer Mann“: „Wir tanzen alle auf rutschigem Parkett“

Für mich ist dieser Typ keine Lachnummer. Letztlich sagt er, er hätte gerne mehr Zeit für seine Frau und sein Kind und wünscht keine Arbeitsanrufe am Wochenende oder nach 18.00. Im Grunde genommen hat er vollkommen recht. Und Heinz Hellmich ist die Figur, die den Film hindurch zeigt, warum dieser Mann recht hat. Schon fünf Minuten später ärgert sich seine Tochter darüber, dass er zu Hause schon wieder am Handy hängt. Auch wenn man über diesen Mann schmunzeln muss oder meint, er sei zu klischeehaft, zeigt er eine absolute Wahrheit über uns alle auf: Das Problem mit der ständigen Erreichbarkeit.

Sie widmen Ihren Film Ihrem Vater (der kürzlich verstorbene Regisseur Michael Verhoeven, Anm.). Durch Friedrich von Thun ist auch ein 82-jähriger Mann am Familientisch vertreten. Lassen Sie auch innerfamiliäre Auseinandersetzungen einfließen, die Sie selbst mit Ihrer Elterngeneration geführt haben?

Durchaus. Natürlich stammte mein Vater aus einer anderen Generation, die sich manchmal schwer damit getan hat, dass manche Begriffe nicht mehr benutzt werden sollen. Manchmal haben wir uns darüber unterhalten. Er war ein sehr neugieriger Mensch, der Veränderungen auch mitgegangen ist. Aber er hat nicht jede Übertreibung mitgemacht. Er konnte sich darüber amüsieren, wenn man beispielsweise Vietnamesisch kochen als kulturelle Aneignung bezeichnet hat. Darüber hätte er sich kaputtgelacht oder aufgeregt. Manchmal sind Übertreibungen kontraproduktiv, weil es sich gegen Offenheit und kulturellen Austausch stellt. Wir führten darüber viele Diskussionen, aber weil mein Vater ein sehr junges Herz hatte, hatten wir oft sehr ähnliche Ansichten. Mein Sohn ist 14, also auch wieder eine ganz andere Generation. Er und seine Freunde gendern nicht, pflegen aber was etwa Diversity-Themen angehen, einen völlig selbstverständlichen Umgang. Sie fragen einander nicht: "Woher kommst du wirklich?“ Ältere Menschen würden so eine Frage stellen, weil sie an Migrationsgeschichten interessiert sind. Es geht einfach um Sensibilität und Timing, mit der man so eine Frage stellt. Ich plädiere dafür, die Menschen als das zu sehen, was sie sind: Sitzt das Herz am richtigen Fleck? Oder habe ich es mit einem knallharten, unsensiblen Rassisten zu tun? Ich glaube, zu oft werden Menschen, die gutmeinend sind, in diese Schublade geworfen. Man könnte ein bisschen mehr Verständnis und Humor walten lassen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man jemanden ausbessert und wie man mit jemanden ins Gespräch kommt.

Würden Sie sich selbst als „woke“ bezeichnen?

Natürlich bezeichne ich mich als „woke“, wenn es bedeutet, dass man in vielen Belangen sensibler ist als noch vor zehn Jahren; dass man ein anderes Bewusstsein für Minderheiten und Diskriminierungen hat und ganz selbstverständlich in einer bunteren Gesellschaft lebt. Und dass man nicht stur immer das Gleiche machen möchte wie zum Beispiel ein Thomas Gottschalk. Aber wenn „woke“ bedeutet, unerbittlich jeden Fehler zu ahnden, den Mitmenschen auf dem Sprachparcours begehen oder andere ständig in Schubladen einzuteilen – dann möchte ich nicht „woke“ sein.