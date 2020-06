Simon Verhoeven: „Als Mann ist man nie ganz erwachsen“

Ihr Film „ Nightlife“ beginnt in einer Bar, wo Menschen schwitzen und tanzen. Diese Szene hat unter den derzeitigen Umständen fast schon so etwas wie Nostalgiewert. Wie empfinden Sie das?

Mir tun die jungen Leute schon etwas leid, dass sie darauf jetzt total verzichten sollen. Miteinander tanzen, lachen, flirten, die Hitze der Nacht, all das hört sich gerade wie ein ferner Traum an.

Sind Sie selbst ein Mensch des Nachtlebens?

Ich bin sehr gerne ausgegangen, schon von früh an. Und ich habe auch immer wieder in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe definitiv eine Liebe und Faszination für das Nachtleben. Für die Leute. Die Versuchungen. Überraschungen. Und auch für die Abgründe.

In „ Nightlife“ gibt es die Bar und es gibt Tinder. Geben Sie der analogen Form der Begegnung den Vorzug?

Auch Tinder-Dates können sicher aufregend sein. Was ich am Nachtleben aber schätze, ist eben, dass man sich wirklich gegenüber tritt. Dass es Blickkontakte gibt. Dass man einen Menschen mutig ansprechen muss, wenn man ihn kennenlernen will. Ohne Versteckspiel, wie bei Tinder. Alles ist ein wenig noch so wie früher, als die Menschen ums Feuer getanzt haben. Das Nachtleben hat was Ursprüngliches, Fundamentales.