Sigur Rós: Glück im Zeitraffer

Geprägt wird die Musik von Sigur Rós vor allem von Jonsi, dessen gespenstische Elfen-Stimme gerne mit einem waidwunden Walgesang verglichen wird. Er singt wahlweise auf Englisch, Isländisch oder Vonländisch. Letztere ist eine Kunstsprache, die die Fantasie anregt. Soll heißen: Manche hören in einer Textpassage ein "I Love you", andere ein "I leave you".

Die Musik von Sigur Rós überzeugt seit 1994 mit einer enormen Bandbreite. Da gibt es Momente voller Noise-Gitarren, wie sie Mogwai gerne spielen. Eingängige Momente vermischen sich mit einer brachialen Stop-and-go-Dynamik. Es gibt Momente der inneren Einkehr, wie sie Gläubige zu erzählen wissen. Oder Momente voller Trauer und Schmerz. Live setzt man diese Gefühlswelten mit Visuals um. Sonnenaufgänge werden inszeniert und man streift durch Wälder, deren feuchte Böden in der Morgensonne zu dampfen beginnen. Dabei tappen Sigur Rós nie in die Kitsch-Falle. Viel mehr wirkt die Musik angenehm unverkrampft und von zeitloser Schönheit. So auch auf ihrem aktuellen Album "Valtari", was so viel wie Dampfwalze bedeutet. Aus diesem Werk stammt auch "Ekki Múkk", mit dem Sigur Rós den Zugabe-Block eröffneten. Zu einem sanften Meeresrauschen, Möwengekreisch holen die Visuals den Ozean in die Arena und lassen ein Schiff ganz langsam über den Horizont schweben. Mit "Popplagid" wird man dann Richtung Heimat, Schlaf und Traum entlassen. Die Zeit steht irgendwie noch immer still. Aus diesem Gemütszustand würde man am liebsten nie wieder ausbrechen. Der Alltag hat aber etwas dagegen.