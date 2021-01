Siegfried Fischbacher: Der Magier ist tot

Die 100-minütige Vorstellung war begleitet von kitschigen Kostümen und unglaublichen Illusionen, bei denen Raubkatzen her- und weggezaubert wurden. Sie hatte die Aura des Entertainment um jeden Preis. Wie der Stern schrieb, war sie mit mehr als 50 Millionen Dollar Produktionskosten die teuerste jemals inszenierte Bühnenshow. 60 Personen und 27 weiße Tiger standen im Script und auf der Bühne. Sie machte die äußerst erfolgreichen Magier unsterblich – das Publikum liebte sie und tauchte millionenfach auf. Siegfried und Roy waren die Stars der erfolgreichsten Show der USA.

Das Ende kam mit einem Unfall im Jahr 2003: Einer der weißen Tiger der beiden Künstler biss Roy Horn und verletzte ihn schwer. Fischbacher erklärte wenige Tage später live auf CNN, der weiße Tiger habe seinen Bühnenpartner retten wollen, als dieser zusammengebrochen war. Auch Horn, der zeit seines Lebens gelähmt blieb, vertrat diese These. Der Tiger starb weniger Jahre später eines natürlichen Todes.

Die beiden Männer gingen als Weltstars in Ruhestand, den sie auf ihrem Alterssitz in Vegas verbrachten.

Wie berühmt die deutschen Auswanderer in Amerika werden sollten, verdeutlicht eine Anekdote aus dem Vorjahr: Als Horn an den Folgen einer Corona-Erkrankung starb, ließ der Gouverneur des Bundesstaates Nevada ihm zu Ehren Militärflugzeuge in Formation fliegen. Fischbacher blieb in den USA und weigerte sich, nach Deutschland zu übersiedeln, wo er Familie hatte. Der in Rosenheim aufgewachsene Magier hat einen Bruder und die Schwester Dolore, die in München als Nonne lebt. Sie verbrachte seine letzten Momente mit ihm am Telefon, erzählte sie deutschen Medien.

Der 1939 geborene Fischbacher stammt aus einer Zeit, in der homosexuelle Beziehungen in vielen Ländern noch strafbar waren – von gesellschaftlicher Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare konnte keine Rede sein. Die beiden Männer deuteten ihre Neigungen zwar recht offen an, lüfteten aber erst sehr spät ein offenes Geheimnis: Sie waren bis 1998 ein Paar gewesen, erklärten sie 2007. Als enge Freunde und Weggefährten blieben sie einander aber auch danach verbunden.

Die Künstler waren ein Sinnbild des oberflächlichen Glamours von Las Vegas mit Pomp und Übertreibung der Übertreibung willen. Sie waren außerdem große Könner ihres Fachs: Im Jahr 2000 wurden sie zu den besten Magiern des Jahrhunderts gekürt. Das Zauberwort des Duos lautete „SARMOTI“ („Siegfried And Roy, Masters Of The Impossible“). Sie sind am Walk of Fame in Hollywood verewigt und wurden mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz geehrt.

Siegfried Fischbacher erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er starb im Alter von 81 Jahren. Für die Tiger hinterließ er ein Testament.