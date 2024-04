Und Codo bringt die Liebe mit - zu den Mittsommernachts-Hundstagen

Der Athener Wald und die Ausfallsstraßen von Wiener Neustadt fallen in eins: Das Off-Theater in der Kirchengasse ist der Vorplatz eines Baumarkts mit Gartencenter und einer Holzhütte, in der Fleischwaren wie Alkoholisches angeboten werden. Im Hintergrund flimmern während der knapp zwei Stunden Werbeclips und Schlagzeilen aus einem Gratisblatt: Sie verändern sich, generiert mit KI (somit von Zauberhand) andauernd. Es entstehen – quasi als Metapher für die Inszenierung – die absurdesten Bewegtbilder.

Im Mittelpunkt steht die einst von Maria Hofstätter mit enervierendem Sprechdurchfall gespielte Maria: In Weigels brachial-liebevoller Trash-Version ist Sophie Resch als aufdringliches Hippie-Mädchen, zugepflastert mit Prozent-Pickerln und Flügerln am Rücken, auch Puck, der als Codo im Sauseschritt die Liebe bringt: Ein Schlag mit dem Zauberstab der „Hexe“ – und schon verliebt sich die eine oder der andere in jemanden. Hinreißend baggert Christian Kohlhofer als Masseur Luis in Stoasteirisch die aufreizende Ylva Maj als nahezu verstummte Klaudia an, die eigentlich ihre burschikose, zu Gewaltausbrüchen neigende Maria (Yvonne Brandstetter) heiraten soll …

Wiewohl alle acht Darsteller bis zur finalen Swinger-Club-Orgie herumwirbeln und tanzend Gefühle offenbaren, hängt der Abend zwischendurch einmal durch. Denn Zeit für leise Töne gibt es nicht. Aber man unterhält sich zumeist blendend – auch über die Attacken gegen das Josefstädter Theater (laut Statistik stirbt man zwei Wochen nach dem Besuch) und das Burgtheater-Piefkinesisch.