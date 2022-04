Shakespeare als „Rocky Horror Show“

Shakespeares – wie man heute sagen würde: genderfluide – Verwechslungskomödie „Was ihr wollt“ erzählt von der demokratischen Macht der Liebe: Sie befällt jeden, ohne Rücksicht auf Stand oder Geschlecht, und jeder, der liebt, macht sich zum Narren.

Für die Handlung bräuchte man ein Organigramm: Person A liebt Person B, die verliebt sich in Person C, welche wiederum Person A liebt. Verschärfend kommt hinzu, dass Person C eine als Mann verkleidete Frau ist, was für zusätzliche erotische Verwirrung sorgt.