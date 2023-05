Teilerfolg vor Gericht: Autor Houellebecq darf Sexfilm vorab sehen

Im Streit um einen mutmaßlichen Sexfilm hat der französische Schriftsteller Michel Houellebecq nun einen Teilerfolg vor Gericht erzielt. Das niederländische Kunstkollektiv Kirac müsse den fertigen Film vor Veröffentlichung erst an Houellebecq vorlegen, urteilte ein Gericht in Amsterdam am Dienstag im Berufungsverfahren. Zuvor war der Autor in erster Instanz noch mit einer Klage gegen die Filmemacher gescheitert.

Das Künstlerkollektiv spricht von einem Kunstfilm, in dem die Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit nicht immer deutlich sei. Doch Houellebecq äußerte nun vor Gericht Sorge, dass sich die Filmemacher nicht an die Absprachen halten würden und sein Ruf geschädigt werde. Dem entsprachen die Richter nun. Wenn der Film erst einmal online veröffentlicht sei, könne der Schaden nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn der Autor den Film nicht akzeptiert und der Filmemacher Änderungen verweigert, dann kann der Autor dem Urteil zufolge erneut vor Gericht ziehen.